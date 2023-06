Experten beraten in Dillenburg über Darmgesundheit

Oberärztin Hannah Groot Bramel referierte zum Thema „Divertikelkrankheit – wer sie hat und wozu sie führt“. „Divertikel im Sigma, also im S-förmigen Teil des Dickdarms, sind die häufigste gutartige Veränderung des Verdauungstraktes“, erklärte sie. Divertikel müssten nicht behandelt werden, wenn man keine Symptome habe. Erst durch beispielsweise Verstopfung komme es zu Bakterienwachstum in den Divertikeln und in der Folge zu Entzündungen, also zu einer Divertikulitis. Je nach Typus der Erkrankung gebe es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten von der Schonkost bis zur Operation.