Fahrrad in Dillenburg angezündet

DILLENBURG. Unbekannte haben gegen 2.40 Uhr in der Nacht zum Sonntag am Dillenburger Bahnhof einen Reifen eines Fahrrads angezündet, das an der Bahnsteigunterführung abgestellt gewesen ist. Wie die Bundespolizei mitteilt, sind durch das Abbrennen des Reifens der Boden und die nächstgelegenen Treppenstufen der Unterführung verschmutzt worden.