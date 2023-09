Faszinierende Welt der Glocken

Dillenburg. Glockenklänge sind bis heute Bestandteil der alltäglichen Lebenswelt – auch in Dillenburg. Die Glocken selbst jedoch bekommt man nur äußerst selten zu Gesicht, da sie zumeist schwindelnder Höhe hängen. Am Mittwoch, 4. Oktober, laden die Oranienstadt Dillenburg und der Dillenburger Museumsverein daher zu einem spannenden Vortrag um 19 Uhr in die Villa Grün auf dem Schlossberg ein.