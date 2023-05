FeG-Freizeit für Teenager nach Österreich

Dillenburg. Die Jugendarbeit der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Dillenburg bietet dieses Jahr wieder eine Sommerfreizeit an. In diesem Jahr geht es vom 19. bis 30. August nach Österreich auf den Karlingerhof. Dieser liegt mit direktem Seezugang am Achensee. Die Teilnehmer erwarten Berge, Action, Gemeinschaft, Anbetung und Andachten. Teilnehmen können alle Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Die Kosten betragen 479 Euro pro Person inklusive Busfahrt. Die Anmeldung ist über die Homepage der FeG Dillenburg unter www.feg-dillenburg.de möglich. Für Rückfragen steht Danilo Vollmer unter E-Mail: danilo.vollmer@feg-dillenburg.de zur Verfügung.