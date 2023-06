Fest am Zwingel

Dillenburg. Am Samstag, 17. Juni, wird am Zwingel in Dillenburg gemeinsam gefeiert. Nachdem das neue evangelische Gemeindehaus schon bald zwei Jahre steht und die Corona-Beschränkungen gefallen sind, kann das gemeinsame Fest mit der Awo-Kita stattfinden. Von 11 bis 16 Uhr gibt es ein buntes Treiben in den Gebäuden und auf den Freiflächen rundherum. Unter dem Motto „WIR am Zwingel“ können Kinder und Erwachsene an vielen Spiel- und Mitmach-Stationen teilnehmen. Es wird gesungen, musiziert und getanzt. Um 11.15 Uhr und um 15.15 Uhr gibt es einen gemeinsamen Impuls. Außerdem wird internationales Essen angeboten.