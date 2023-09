Festmahl unter freiem Himmel

Dillenburg. Am Donnerstag, 21. September, - dem Welttag des Friedens - wird auf dem Dillenburger Wilhelmsplatz eine lange „Tafel der Kulturen“ aufgebaut. Von 17 bis 19 Uhr ist jeder eingeladen, an dieser Tafel Platz zu nehmen, mitgebrachtes Essen zu teilen und neue Leute kennenzulernen. Es wird darum gebeten, zur Veranstaltung etwas zum Essen mitbringen, das mit den Tischnachbarn geteilt wird. Zudem muss eigenes Geschirr (Teller und Gläser und Besteck) mitgebracht werden. Wasser steht kostenfrei zur Verfügung. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Interkulturellen Woche statt und wird in Kooperation vom Caritasverband Wetzlar-Lahn-Dill-Eder und der Pfarrei „Zum Guten Hirten an der Dill“ veranstaltet.