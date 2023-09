Feuer in der Dillenburger Kultkneipe „U-Boot“

Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr um 5.41 Uhr in Dillenburg wegen eines brennenden Mülleimers alarmiert. Das teilt Michael Reichel, Stadtbrandinspektor der Feuerwehr Dillenburg auf Nachfrage von mittelhessen.de mit. Das Feuer drohte auf die Fassade überzugehen, hieß es weiter. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Fassade des Fachwerkhauses in der Altstadt schon bis ins zweite Stockwerk und auch die Toilettenräume des Lokals standen in Flammen. Daraufhin fingen auch die den Toilettenräumen naheliegenden Stromkästen Feuer, was ausgefallene Straßenbeleuchtung in der Innenstadt und die Stromversorgung einiger Wohnhäuser zur Folge hatte.