Franziska Blicker ist Manderbachs neue Ortsvorsteherin

Mit mehr als 34 Jahren ehrenamtlicher politischer Arbeit für die CDU in Stadtparlament und Ortsbeirat sei zur Hälfte der Wahlperiode ein guter Zeitpunkt erreicht, um die Verantwortung in jüngere Hände abzugeben, sagte er. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ortsbeirat daraufhin Franziska Blicker (CDU) als neue Vorsteherin gewählt.