Frauenschola und Sopranistin bereiten Hörgenuss

Dillenburg . Die Frauenschola Hildegardensis Dillenburg ist 1998 anlässlich des 900. Geburtstags von Hildegard von Bingen gegründet worden. In den 25 Jahren ihres Bestehens hat sie ihr Repertoire kontinuierlich erweitert. Mit einem Konzert zum 25. Jubiläum am Sonntagabend in der katholischen Pfarrkirche Herz Jesu wurde der Geburtstag gefeiert. Unter Leitung von Joachim Dreher brachten der Chor, die Sopranistin Diane Severson-Mori und Mitglieder des Jungen Sinfonie-Orchesters Wetzlar Werke von Hildegard von Bingen, Heinrich Schütz, Giacomo Carissimi, César Franck, Gabriel Fauré, Frank Martin und anderen Komponisten zur Aufführung.