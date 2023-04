Frühlingsfest bei der Lebenshilfe

Dillenburg-Manderbach. Das Wohnhaus Manderbach der Lebenshilfe Dillenburg lädt für Samstag, 29. April, wieder zum traditionellen Frühlingsfest ein. Menschen mit und ohne Behinderungen erleben von 15 bis 18 Uhr in der Dillenburger Straße 38 ein vielseitiges Programm. Es gibt Spielstationen für Groß und Klein. Die Feuerwehr Manderbach veranstaltet das beliebte Wettspritzen, und die Frauenhilfe Donsbach backt Waffeln. Leckereien gibt es auch am großen Kuchenbuffet und am Grill. Für Musik und gute Stimmung sorgt Gerfried Jung von „Gerfrieds Musikexpress“.