Dillenburg. Die evangelische Kirchengemeinde Dillenburg lädt für Freitag, 21. April, zum Frühlingskaffee ein. Beginn ist um 15 Uhr im Gemeindehaus am Zwingel. Der Frauensingkreis singt Frühlingslieder, außerdem erinnert Pfarrer Ackva an den Stadtbrand in Dillenburg vor 300 Jahren und liest unter anderem aus dem neuen Buch von Ingrid Kretz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.