Für 1040 Kinder beginnt im ehemaligen Dillkreis die Schule

Im ehemaligen Dillkreis starten 1040 Kinder an den Grundschulen. Stellvertretend besuchten wir die Einschulung der Klasse 1c an der Juliane-von-Stolberg-Schule in Dillenburg.