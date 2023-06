Für Chortag anmelden

Dillenburg-Manderbach. Beim Chortag „It Is Amazing“ mit Miriam Schäfer am Samstag, 24. Juni, sind einige Plätze frei, eine Anmeldung ist noch möglich. Der Chortag findet von 10 bis 16 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Gemeinschaft Manderbach (Siedlungsstraße 2) statt. Für die Teilnahme inklusive Noten und Imbiss zum Mittag zahlen Erwachsene zwölf Euro, Schüler und Jugendliche (bis 17 Jahre) acht Euro. Schüler können in Begleitung einer Aufsichtsperson teilnehmen. Weitere Informationen gibt Benjamin Gail, entweder per E-Mail an b.gail@ev-dill.de oder telefonisch unter 0176-208707986. Eine Anmeldung ist auf der Website des Chorverbands der EKHN möglich unter: https://tinyurl.com/3sraxefx.