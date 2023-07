Dillenburg. Das Deutsche Rote Kreuz bietet für die Zeit vom 2. bis 9. Oktober eine betreute Seniorenreise in den Kurort Bad Salzschlirf an. Es stehen noch freie Plätze zur Verfügung, für die man sich bis spätestens 27. Juli (Donnerstag) anmelden kann. Bei Interesse und Rückfragen kann man sich an Tanja Georg vorm DRK unter Telefon 02771-30348 oder per E-Maill an Tanja.georg@drk-dillenburg.de wenden.