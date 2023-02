Für English Summer Camp anmelden

Eschenburg-Eibelshausen. Der Fachbereich Englisch der Holderbergschule bietet einen ganztägigen, handlungsorientierten Englisch-Sprachkurs in der letzten Sommerferienwoche (Montag, 28. August bis Freitag, 1. September) an. Teilnehmen können Schüler der Klassen 4 bis 6 aus dem heimischen Raum (Eschenburg, Dietzhölztal, Dillenburg, Haiger). Anmeldungen und Rückfragen können per E-Mail an Andrea Kluth: andrea.kluth@holderbergschule-ldk.de oder an andrea.kluth@web.de gerichtet werden. Der Sprachkurs wird durch heimische Sponsoren finanziell unterstützt. Bezieher von Sozialleistungen werden ausdrücklich aufgefordert, Ihre Kinder bei Interesse anzumelden.