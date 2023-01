Für Schokoladenseminar anmelden

Dillenburg. Der Weltladen Dillenburg lädt für Samstag, 25. Februar, zu einem Seminar ein, in dem die Welt der Schokolade aus vielen Perspektiven betrachtet werden soll. Es wird gezeigt, wie Schokolade entsteht und welchen Weg die Kakaosamen von der Plantage bis zum Endprodukt beim Verbraucher nehmen. Auch Themen wie nachhaltige Kakaoproduktion, fairer Handel, Klimawandel und Arbeitsbedingungen werden behandelt. Nach Theorie und Diskussion gibt es eine Schokoladenverkostung. Das Seminar unter der Leitung von Christine Feiler findet von 12.30 bis 17.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Zwingel statt. Anmeldungen bis zum 10. Februar (Freitag) sind bei Beatrix Schlausch, Telefon 02771-22409 oder per Mail an schlausch@t-online.de möglich. Der Kostenbeitrag liegt bei 12 Euro (inklusive Verpflegung).