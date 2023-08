Furioses von Stefan Küchler beim Dillenburger Orgelsommer

Dillenburg. Beim sechsten Konzert des Dillenburger Orgelsommer am Sonntagabend in der Evangelischen Stadtkirche hat das große Publikum einen neuen Organisten kennengelernt: Stefan Küchler. Er ist Propsteikantor in Frankfurt. Für sein Konzert an der Oberlinger-Orgel hatte eine Reihe von Werken aus Barock und Moderne vorgelegt. Sie waren reizvoll, spannend, spritzig und verspielt, aber auch orientalisch angehaucht und der Essenz des Tangos auf den Grund gehend.