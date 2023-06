Gartenfest bei der Lebenshilfe in Niederscheld

Dillenburg-Niederscheld. Das Lebenshilfe-Wohnhaus in Niederscheld lädt wieder zum traditionellen Gartenfest in den Rosenweg 21 ein. Am Sonntag, 3. Juni, gibt es dort von 15 bis 18 Uhr Leckereien, Musik und Spielmöglichkeiten für Groß und Klein. Für einen bunten Mix aus Schlager und Volksmusik sorgt an diesem Nachmittag André Schüler von „Mir Zwo“. Kinder und Erwachsene können sich an verschiedenen Spielstationen versuchen, darüber hinaus gibt es zahlreiche Leckereien vom Grill und am Kuchenbuffet.