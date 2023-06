Gedächtnis gegen Betrug wappnen

Dillenburg. Der DRK-Kreisverband Dillenburg bietet einen Kurs „Gedächtnistraining zur Kriminalprävention“ an. Er findet an den Donnerstagen 15.Juni, 29. Juni und 13. Juli jeweils von 14 bis 15.30 Uhr in der Freien evangelischen Gemeinde Dillenburg, Stadionstraße 2/4, statt. DRK-Gedächtnistrainerin Roswitha Mosch stellt Übungen vor, die die Wahrnehmung von Betrugsdelikten, das richtige Verhalten bei Telefonbetrug und das Behalten von Informationen verbessern. Der Kurs kostet 15 Euro. Infos und Anmeldung bei Birgit Göbel, Telefon 02771-30339, E-Mail birgit.goebel@drk-dillenburg.de.