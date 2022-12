„Gemeinsam statt einsam” in Dillenburg feiern

„Heiligabend feiert man am liebsten mit lieben Menschen zusammen“, sagt Daniela Haas, Mitarbeitende der FeG Dillenburg und diesjährige Organisierende der Veranstaltung. Sie ist sich sicher: „Manchem ist das nicht vergönnt, weil die Familie weit weg ist oder andere Umstände es unmöglich machen, Heiligabend mit anderen gemeinsam zu feiern“. Diese Menschen lädt die FeG Dillenburg für Heiligabend, 24. Dezember, von 18 bis 21 Uhr in ihr Gemeindezentrum („Café Cross”) ein. „Sicher gibt es auch in Dillenburg Menschen, die gerne diesen Abend in froher Runde verbringen würden“, sagt Haas. Die Gäste erwartet Essen, Singen, Erzählen, Geschichten, Rätsel und vor allem eine frohe Gemeinschaft und am Schluss eine Überraschung. Der Eintritt ist frei. Teilnehmer sollten sich vorher aber unter Telefon 02771-8364132 anmelden. Weitere Informationen: www.feg-dillenburg.de.