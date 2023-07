Lebenshilfe Dillenburg zieht Bilanz und ehrt

Dillenburg-Manderbach. Vieles ist bei der Lebenshilfe Dillenburg im vergangenen Jahr passiert, vieles ist in Bewegung – sei es in der Personalentwicklung, in strategischen Neuausrichtungen oder bei der Digitalisierung. Was jedoch als wesentlicher Schwerpunkt bleibt: „Die Menschen, die wir betreuen, sollen sich bei uns wohlfühlen.“ Das betonte Aufsichtsratsvorsitzender Michael Koch bei der Jahreshauptversammlung im Festsaal des Wohnhauses Manderbach.