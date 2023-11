Gerhard Haase-Hindenberg liest in Dillenburg

Dillenburg. Anlässlich des Gedenkens an den 85. Jahrestages der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 laden die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg gemeinsam mit der Wilhelm von Oranien Schule für Mittwoch, 8. November, zu einer Lesung und Gespräch in das Atrium der Wilhelm von Oranien Schule ein. Beginn ist um 19 Uhr. Zu Gast ist der Berliner Schauspieler und Spiegel-Bestsellerautor Gerhard Haase-Hindenberg, der sein Buch „Ich bin noch nie einem Juden begegnet... Lebensgeschichten aus Deutschland“ mitbringt. In Anbetracht des aktuell auf unseren Straßen grassierenden Antisemitismus, Anschlägen auf Synagogen und der perfiden Kennzeichnung von Haustüren jüdischer Bewohner mit dem Davidstern soll damit diesem neuerlichen Ungeist ein besonderes Zeichen entgegengesetzt werden. Der Eintritt ist frei.