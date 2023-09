Gewerbliche Schule bieten eine Stellenbörse für Sozialberufe an

Die Stellenbörse findet am Dienstag, 31. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in den Gewerblichen Schulen in Dillenburg, Herwigstraße 32, statt. Gruppen melden sich bitte bis Freitag, 6. Oktober, unter Telefon 02771-80290 oder per E-Mail an m.bangert@gs-ldk.de an. Für Einzelpersonen ist keine Anmeldung erforderlich.