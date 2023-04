Gewinner des „Hasi”-Rätsels aus dem Dillgebiet stehen fest

Dillenburg/Haiger/Herborn. Haben Sie erraten, wo unser „Hasi” an Gründonnerstag (6. April) aufgetankt hat? Das Stofftier war an Plätze im Dillgebiet gehoppelt, an denen er nach dem langen tristen Winter wieder seine Energiereserven aufgefüllt hat. An den Stationen hat er sich fotografieren lassen. Sie, liebe Leser, haben „Hasi” geholfen, die Bilder richtig zuzuordnen. Das sind die Lösungen und die Gewinner.