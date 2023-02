Gottesdienst der Notfallseelsorge Lahn-Dill 

Dillenburg. Die ökumenische Notfallseelsorge Lahn-Dill feiert ihren Jahresgottesdienst am Aschermittwoch, 22. Februar, in Dillenburg. Beginn ist um 18.30 Uhr in der evangelischen Stadtkirche. Die Predigt hält Dekan Roland Jaeckle, die Band von Gemeindepädagoge Thomas Fricke wird ebenso wie der CVJM-Posaunenchor Dillenburg den Gottesdienst musikalisch gestalten. Im Anschluss lädt Christian Reifert und das Team der Notfallseelsorge zum Empfang in das Gemeindehaus Zwingel ein. Das Team der Notfallseelsorge bittet um Anmeldung bis zum 19. Februar per E-Mail an Kimberly Trösch unter kimberly.troesch2@ekhn.de.