Dillenburg-Donsbach. Die Donsbacher evangelische Kirchengemeinde lädt für Sonntag, 30. April, zu einem besonderen Gottesdienst an Tischen ein. Beginn ist um 18 Uhr im Gemeindehaus (an der Bäun 2). Es soll passend zum beginnenden Mai um den Weinstock, die Trauben und den Wein gehen. Pfarrer Friedhelm Ackva wird das Abendmahl an Tischen feiern und anschließend gibt es noch etwas zum Essen und Trinken.