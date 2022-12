Grüne Jugend Lahn-Dill wählt neuen Vorstand

WETZLAR/DILLENBURG. (red). Die Mitglieder der Grünen Jugend Lahn-Dill haben in ihrer Kreismitgliederversammlung einen neuen sechsköpfigen Kreisvorstand gewählt, das sind doppelt so viele Vorstandsmitglieder wie bislang. Als neues Sprecherduo werden Marten Ringsdorf, der in seinem Amt bestätigt wurde, und Sibille Tchorz, 14-jährige Schülerin aus Mittenaar, den Kreisverband im nächsten Jahr vertreten. Robert Killenberger löst Lukas Hartmann im Amt des Schatzmeisters ab. Emely Green, die in den vergangenen vier Jahren das Amt der Sprecherin ausgeübt hat, wird dem Kreisvorstand als frauenpolitische Sprecherin angehören. Als Beisitzer komplettieren Miriam Kirchhoff und Jan-Gero von Wolff den Kreisvorstand der Grünen Jugend Lahn-Dill.