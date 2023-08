Günstiges Darlehen fürStadthalle

"Günstiges" Geld aus Wiesbaden: Für eine eventuelle Sanierung der "gudd Stubb" Dillenburgs gibt es vom Land ein spezielles Darlehen in Höhe von einer Million Euro.

In einem Brief vom Land Hessen sind drei Projekte in der Oranienstadt aufgeführt. Der größte Brocken davon ist für die „gudd Stubb“ vorgesehen.