Haltestellen werden für „LebensArt“ verlegt

Linie 100 (Stadtverkehr Dillenburg): In diesem Zeitraum können die Haltestellen „Gestüt“ und „Johann-von-Nassau-Schule“ nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wird in dieser Zeit in der Wilhelmstraße nach der Einmündung Rasaunenberg auf Höhe des Parkplatzes Sparkasse eingerichtet. Am Donnerstag, 22. Juni, ab 18 Uhr können die Haltestellen „Hammerberg“ und „Berliner Straße“ wegen Einbahnstraßenführung in Richtung Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) nicht angefahren werden. Fahrgäste können bei Bedarf die Haltestellen „Friedhof“ oder „Frankstraße“ nutzen. Der Linienfahrweg führt über die B 277 zur Haltestelle „Mittelfeld“.