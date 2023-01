Harrys Enthüllungen: Wenig Nachfrage in heimischen Buchläden

Am ersten Verkaufstag wurden 40.000 Exemplare von Prinz Harrys Memoiren in Deutschland verkauft. (© Kin Cheung/AP/dpa)

Seit der Veröffentlichung beherrscht „Spare“ die Medien. In der Lahn-Dill-Region scheint sich das Interesse an der Biografie von Prinz Harry bislang in Grenzen zu halten.