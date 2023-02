Dillenburg. Kantor Joachim Dreher lädt für Faschingssamstag, 18. Februar, zur „Heiteren Orgelmusik“ ein. Beginn ist um 12 Uhr in der katholische Kirche in Dillenburg. Der Stuttgarter Domorganist Professor Johannes Mayr wird 30 Minuten lang heitere und beschwingte Musik an der Klais-Orgel vortragen. Der Eintritt ist frei, es wird aber um eine Spende für die Kirchenmusik in der Pfarrgemeinde gebeten.