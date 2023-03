Hellertalbahn fährt wieder

Dillenburg. Ab kommendem Montag, 20. März, nimmt die Hellertalbahn den Zugverkehr zwischen Dillenburg und Königstollen wieder auf. Zwischen Königstollen und Betzdorf pendelt weiterhin der Schienenersatzverkehr. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich. In Betzdorf haben Reisende Anschlüsse von und zur RB 90 nach Au(Sieg) und Siegen. An Schultagen verkehrt ein Schülerverkehr zwischen Betzdorf Busbahnhof und BBS Betzdorf-Kirchen: Abfahrt ab Betzdorf Busbahnhof um 7.42 Uhr, Rückfahrt ab BBS-Betzdorf um 13.13 Uhr. Der Ersatzfahrplan gilt vom 20. März bis 11. Juni. Der geänderte Fahrplan und die Lage der Ersatzhaltestellen sind unter www.hlb-online.de, www.spnv-nord.de sowie www.bahn.de ersichtlich.