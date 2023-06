Herborner ist „einfach mal reif“: Zwei Jahre ohne Bewährung

Die Konrad-Adenauer-Allee ist eigenlich eine idyllische Straße. Am 11. Juni vergangenen Jahres gerieten hier aber zwei Autofahrer aneinander. Der Täter wurde jetzt zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, wobei der 25-jährige Herborner neben dieser Körperverletzung nicht nur in diesem Fall ohne Führerschein am Steuer saß. (© Christoph Weber)