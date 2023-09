Herbstwanderung mit der Vogelschutzgruppe

Dillenburg-Niederscheld. Die Vogelschutzgruppe Niederscheld lädt für Samstag, 14. Oktober, zu einer Wanderung durch den Schelder Wald ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr das Waldlehrpfad-Portal (Parkplatz am Friedhof in Niederscheld). Anschließend findet ein Apfelfest an der Schutzhütte des Vereins in der Hustenbach statt. Unter der Leitung von Regina Lünsch, Jochen Böhm und Wolfgang Ladwig gehen die Wanderer durch das Ringelstal, dann bergauf dem Oberförster-Günther-Weg folgend Richtung Burg und weiter in die Nähe der Gemarkung Herborn-Seelbach. Gesamt sind ca. 6 km zu bewältigen und es müssen etwa 150 Höhenmeter überwunden werden. Es handelt sich also durchaus um eine anspruchsvolle Strecke, wobei an Steigungen auch auf Nachzügler gewartet wird. Danach können sich die Gäste beim Rückweg durch das Monzenbach-Tal wieder erholen. Außerdem wird es auf halber Strecke eine Getränkestation geben, auch einige Snacks werden gereicht. Die Wanderung führt zur Schutzhütte des Vereins. Hier wartet süßer Apfelkuchen und heißer Kaffee, aber auch verschiedene Getränke rund um den Apfel auf die Wanderer. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Es sollte auf festes Schuhwerk, geeignete Kleidung und ein Getränk für unterwegs geachtet werden. In einem Notfall ist jedoch fast die gesamte Strecke mit einem PKW befahrbar. Auswärtige Gäste sollten wegen der Vollsperrung der Hauptstraße Niederscheld über die U5 anfahren.