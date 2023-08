Himmlische Orgelklänge erfüllen die katholische Pfarrkirche

Dillenburg. Auch das siebte Konzert beim Dillenburger Orgelsommer, diesmal wieder in der katholischen Pfarrkirche, war ein echter Genuss für die vielen Freunde der Orgelmusik. Der Kantor der Dresdner Frauenkirche, Matthias Grünert, ist in Dillenburg ein immer wieder gerne gesehener Gast. Am Sonntagabend zeigte er bei seiner Performance an der Klais-Orgel einmal mehr, dass er nicht nur ein exzellenter Techniker, sondern auch ein unkonventioneller Orgelkünstler ist, der seine Konzerte mit unbändiger Virtuosität zelebriert. Und so lagen bei ihm die von ihm gespielten Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Christian Heinrich Rinck und Felix Mendelssohn Bartholdy in besten Händen.