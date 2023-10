„Hiob“ begeistert 550 Zuschauer in Dillenburg

Das 90-minütige Programm des Musicals drehte sich um die Frage: „Warum lässt Gott Leid zu?“ Die moderne Umsetzung der biblischen Geschichte sei den Machern vollends gelungen, so die FeG in ihrer Pressemitteilung. Die Geschichte von Hiob, einem einst reichen Hotel-Besitzer, der obdachlos, krank und verlassen an einer Bushaltestelle sitzt, habe das Publikum berührt und es zum Nachdenken angeregt.