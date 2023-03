Hip-Hop-Tanz-Kurse für Kinder

Dillenburg. Kindern die Freude am Tanzen und an der Bewegung zu vermitteln – das ist das Ziel der beiden „Hip-Hop-Tanz-Kurse“, die am Donnerstag, 27. April, in den Räumen der AWO-Kita am Dillenburger „Zwingel“ beginnen. Bei den Zusammenkünften unter der Leitung der Gießener „1st. Cut Crew“ lernen die Teilnehmer durch rhythmisch-musikalische Übungen und Spiele verschiedene Bewegungsmuster. Von 13.30 bis 14.30 Uhr findet der Kurs für Vier- bis Sechsjährige statt, von 14.30 bis 15.30 Uhr sind die Sieben- bis Zehnjährige dran. Geplant sind jeweils vier Treffen. Anmeldungen sind online unter www.awo-lahn-dill.de im Bereich „Familien – FBS-Kursprogramm“, per E-Mail an fbs@awo-lahn-dill.de sowie telefonisch unter (02772) 959616 möglich.