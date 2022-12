Historische Tour in Dillenburg für Kinder und Jugendliche

Das neue Angebot, so heißt es in einer Mitteilung der Stadt, sei geeignet für Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren, für die Jüngsten allerdings besser in Begleitung von Erwachsenen. Die neue Rallye eigne sich auch als Idee für die Gestaltung von Weihnachtsfeiern oder anderen gemeinschaftlichen Aktionen. Die Tour dauert jeweils etwa 90 bis 120 Minuten. Der Rätselbogen und die dazugehörigen Materialien gibt es für 5 Euro pro Person in der Tourist-Info im Alten Rathaus, Hauptstraße 19.