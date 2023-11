Hobbyausstellung in Eibach

Dillenburg-Eibach. Eine Hobbyausstellung mit Bücherflohmarkt findet am Freitag und Samstag, 17. und 18. November, in Eibach statt. 24 Aussteller bieten Kunsthandwerk im und am Dorfgemeinschaftshaus an. Wer jetzt schon für Weihnachten einkaufen möchte, hat in Eibach reichlich Auswahl. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Ausstellung kann am Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag von 11 bis 18 Uhr besucht werden. Wer auf dem Eibacher Flohmarkt Bücher verkaufen möchte, kann sich noch bei Doris Sauer unter Telefon 02771-25550 melden.