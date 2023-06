Hoffnung auf friedliches Zusammenleben

Avidan beschreibt anhand von Beispielen aus den Städten Akko, Haifa, Loth, Jaffa, Ramleh und aus dem 1949 gegründeten Kibbuz der Ghettokämpfer, dass Juden und Muslime nicht per se verfeindet sein müssen. Im Kibbuz zum Beispiel hat auch ein Zentrum für Menschlichkeit und Toleranz seinen Sitz. Dieses wurde gegründet in Gedenken an eine muslimische Frau, die sich um ein jüdisches Ehepaar kümmerte, welches den Holocaust überlebt hatte.