Hüttenplatz am Montag zeitweise gesperrt 

Dillenburg. Am Montag, 7. August, ist eine Sperrung im Bereich des Hüttenplatzes vorgesehen, da hier und am Untertor im Auftrag der Telekom Arbeiten durchgeführt werden. Mit Hilfe eines 60-Tonnen-Krans wird in beiden Bereichen jeweils eine Schachtabdeckung an die hier befindliche Baugrube gehoben. Zwischen 10 und 13 Uhr ist deswegen mit einer vorübergehenden Sperrung von rund eineinhalb Stunden am Hüttenplatz zu rechnen, die Zufahrt beziehungsweise der Zugang zum Hüttenplatz ist von der Maibachstraße aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Im Bereich des Untertorplatzes wird der Verkehr durch die Kranstellung nicht beeinträchtigt.