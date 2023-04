Illegales Rennen auf der B277 bei Dillenburg

Dillenburg. Erneut ein verbotenes Autorennen auf der Bundesstraße durchs Dilltal: Am Dienstag gegen 20 Uhr, so berichtet es die Polizei, fuhr ein Zeuge auf der B277 Richtung Herborn, als ihn zwischen Dillenburg und Niederscheld drei Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbeirasten.