Illuminationen erinnern an Dillenburger Stadtbrand

Am Freitag, 7. Juli, und am Freitag, 18. August, findet eine Fassadenprojektion der Lichtkünstler Pascal und Daniela Kulcsar statt, die das Brandereignis simuliert. Zwei Spielszenen von Vereinsmitgliedern des Geschichtsvereins Dillenburg spiegeln Angst, Leid und Hoffnung der Bevölkerung vor und nach dem Stadtbrand wider. Die Oranienstadt wird zudem am Abend des 7. Juli eine Gedenktafel am Alten Rathaus enthüllen, die an das schreckliche Ereignis erinnert.