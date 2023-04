Im Dillkreis starten die Abi-Prüfungen

Am Herborner Johanneum-Gymnasium sind es 129 Abiturienten, an den Kaufmännischen Schulen in Dillenburg 94 und an den Gewerblichen Schulen (Fachoberschule für Sozialwesen) 22. An der Dillenburger Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) treten 117 Schülerinnen und Schüler an.