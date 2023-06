In der Sektbar hat’s gefunkt

Darüber hinaus waren beide in Oberscheld in vielen Vereinen tätig. Neben dem Engagement in der katholischen Kirchengemeinde war Franz unter anderem als Sitzungspräsident und Büttenredner jahrzehntelang im CVO tätig und war im Förderverein des Oberschelder Schwimmbads ebenso engagiert wie im DRK-Bereitschaftsdienst. Dort wirkt Ehefrau Margit Kern noch heute. So viel ehrenamtliches Engagement brachte Franz das Bundesverdienstkreuz ein. Für die Lust am Reisen nahmen sich die Kerns dennoch die Zeit. Kreuzfahrten und Bildungsreisen wurden unternommen, in Rom nahmen beide an einer Papstaudienz teil.