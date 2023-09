In Dillenburg öffnen sich die Töpfe dieser Welt

Dillenburg. In der Küche des Pfarrheims der Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill in Dillenburg herrscht reges Treiben. Ein Duft von frischer Petersilie, Minze und Zwiebeln verspricht eine kulinarische Reise in die Welt der orientalischen Aromen. Bei dem Projekt „Aus den Töpfen dieser Welt“ der Pfarrei kochte jede Woche eine Gruppe von Menschen mit Migrationshintergrund landestypische Gerichte. Von ukrainisch-gefüllten Nudeln bis hin zu türkischem Kartoffelsalat – die Vielfalt der Gerichte spiegelt die Vielfalt der Menschen in Dillenburg wider. Caroline Beese von der Öffentlichkeitsarbeit des Bischöflichen Ordinariats erläutert in einer Pressemitteilung Einzelheiten.