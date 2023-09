Dillenburg-Niederscheld. Die nächste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes in Niederscheld findet am Freitag, 22. September, statt. Von 15 bis 19 Uhr sind Spender in der Gemeindehalle an der Scheldetalschule in der Schulstraße willkommen. Eine Terminreservierung im Internet auf www.blutspende.de/termine ist erforderlich.