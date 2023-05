Info-Abend

Dillenburg-Frohnhausen. Zu einem Informationsabend „Kinder & Allergien“ lädt die „Arbeitsgemeinschaft Allergiekrankes Kind“, die Evangelische Jugend im Dekanat an der Dill und das Evangelische Familienzentrum Frohnhausen für Montag, 15. Mai, ein. Beginn ist um 19 Uhr im „Haus am Brunnen“ in Frohnhausen (Schulplatz 3a). Der Infoabend ist für Familien, Interessierte, auch Berufsgruppen, die mit von Allergien betroffenen und chronisch erkranken Kindern zusammenarbeiten und gezielte Unterstützung sowie auch Austausch suchen, gedacht. Den Abend wird Monika Zielinski-Bülte, Ärztin und Gesundheitswissenschaftlerin, begleiten. Für Kinder besteht an diesem Abend die Möglichkeit der Betreuung.