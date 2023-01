Informationsveranstaltung zum beruflichen Gymnasium

Dillenburg. Für die Schüler der zehnten Klassen steht die Entscheidung an, welche weitere – schulische oder berufliche – Laufbahn nach dem erfolgreichen Abschluss des aktuellen Schuljahres eingeschlagen werden soll. Die Kaufmännischen Schulen in Dillenburg laden deshalb alle interessierten Eltern zu zwei Informationsveranstaltungen zum beruflichen Gymnasium ein. Diese finden am Mittwoch, 25. Januar, um 18 Uhr in der Kaufmännischen Schule sowie am Dienstag, 31. Januar, um 18 Uhr per Online-Videokonferenz statt. Der Link dazu kann über die aktuell besuchte Schule oder über das Sekretariat der Kaufmännischen Schulen unter Telefon 02771-80360 erfragt werden.