Dillenburg. Ingrid Kretz lädt für Mittwoch, 19. April, zur Buchvorstellung mit Lesung aus ihrem neuen Werk „Die Feuermagd von Dillenburg“ ein. Beginn ist um 18.30 Uhr im Hotel Bartmannshaus in Dillenburg (Untertor 1). Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten können im Vorverkauf im Hotel Bartmannshaus und in der Christlichen Bücherstube erworben werden, Restkarten gibt es an der Abendkasse.